Podcastok - 24.hu

Saly Noémi: 56-ban kiderült, hogy a magyar ember mégiscsak tisztességes

Episode Summary

A forradalom szinte mindenkiből a jobbik, szolidáris énjét hozta ki, ezért aztán furcsa látni, hogy ugyanaz a magyar ember hogyan képes viselkedni más helyzetekben – mondta Saly Noémi gasztrotörténész, aki a 24.hu stúdiójában mesélt arról, hogy nézett ki 1956 „gyomornézetből”. Mennyit jelentett például a tapasztalat, hogy az emberek többsége addigra átélt egy vagy két világháborút? Hogy néztek ki a háborús receptkönyvek? Mi az a harcoskeksz vagy a hadilinzer? Mit evett a Rákosi-féle politikai elit, míg a nép a szűkölködött? Hogyan fogott össze falu és város a forradalom napjaiban? És milyen leleményekkel próbáltak az anyák finomat főzni a legnagyobb córesz idején is?